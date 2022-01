Aumento do limite do cartão Nubank no Ano Novo: veja 5 dicas imperdíveis

O aumento do limite do cartão Nubank no Natal ainda é possível? O que se sabe neste momento é que o cartão de crédito do Nubank, o famoso “roxinho”, é facilmente concedido aos brasileiros, tanto que, até cidadãos negativados podem adquiri-lo. No entanto, a instituição possui um método de aprovação de crédito muito especializado, o que deixa alguns clientes insatisfeitos com o seu limite.

Todavia, a boa notícia é que algumas ações podem ser executadas para ajudar os usuários a conquistar um crédito maior no cartão da fintech. Neste período de festas, o aumento do limite do cartão Nubank no Natal está sendo bastante procurado.

O mais interessante, é que o próprio banco digital disponibilizou algumas dicas para deixar o cliente mais perto de uma concessão de crédito.

Veja 5 dicas que podem te ajudar a aumentar o limite do cartão do Nubank:

Mantenha sua renda atualizada

O Nubank, como outras instituições financeiras, usa informações concedidas pelo cliente para ajudar a definir o limite pré-aprovado dos cartões. Diante disso, é necessário manter sempre os dados, principalmente financeiros, atualizados. Desta forma, quanto maior a renda, maior será a capacidade de compra entendida e concedida pela fintech.

As faturas do cartão devem ser pagas até a data de vencimento. Essa ação é muito importante para que a instituição reconheça o seu comprometimento com a vida financeira. Além disso, pagar as contas em dia evita entrar no crédito rotativo, o que pode dificultar ainda mais a aprovação de crédito.

Concentre seus gastos no cartão de crédito

Para conseguir dá um aviso a fintech de que é necessário aumentar o limite, tente concentrar a maior quantidade de gastos possíveis no roxinho. Quando o limite é quase ou totalmente comprometido, a instituição entende que você está gastando mais, e ao pagar a fatura, ela reconhece que sua renda aumentou possibilitando um aumento no limite.

Mantenha seu CPF sem restrições

Manter o nome limpo nos órgãos de proteção ao crédito como Serasa e SPC é crucial. Ao deixar de pagar alguma empresa por um produto comprado ou serviço prestado, seu nome pode ficar sujo. Este fato pode te deixar mais distante da concessão de crédito no cartão. Isso porque, o Nubank interpreta que você não está dando conta de pagar suas dívidas, logo, não aumentará o seu limite.

Construa um relacionamento

Por fim, para encerrar com as ações que podem te deixar mais perto do aumento do limite, construa um relacionamento com o Nubank. Isso ocorre quando você não usa apenas os serviços oferecidos pelo cartão de crédito, ou seja, quando passa a utilizar outros recursos da instituição, como a conta digital, empréstimos, seguros, investimentos, entre outras possibilidades, o banco cria uma confiança maior podendo beneficiar com o aumento de crédito.