Austral abre vagas de emprego; veja localidades

A Austral, resseguradora brasileira, abre vagas de emprego para os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Os cargos são destinados aos setores de tecnologia da companhia, atendendo diferentes perfis profissionais. Acompanhe as funções e mais informações, a seguir!

Austral anuncia novas vagas de emprego no país

A Austral, surgiu no ano de 2010, e oferece aos seus clientes soluções customizadas de resseguros e uma seguradora com a mais alta tecnologia do mercado. Veja as vagas ofertados pela empresa e os requisitos exigidos:

Especialistas em Subscrição (Rio de Janeiro) : graduação completa em áreas afins, experiência de no mínimo seis anos na função, inglês e espanhol avançados, conhecimentos em inovação, base de dados, VBA, SAS e Powerbi;

: graduação completa em áreas afins, experiência de no mínimo seis anos na função, inglês e espanhol avançados, conhecimentos em inovação, base de dados, VBA, SAS e Powerbi; Analistas Comerciais Júnior (São Paulo) : graduação completa em Administração ou Economia, experiência em departamento comercial, habilidade com Excel, vivência com resseguros ou seguros, Macro e/ou PowerBi;

: graduação completa em Administração ou Economia, experiência em departamento comercial, habilidade com Excel, vivência com resseguros ou seguros, Macro e/ou PowerBi; Analistas de Subscrição Pleno (Rio de Janeiro): graduação completa nas áreas de finanças ou atuarial, experiência no mercado segurador e subscrição de contratos.

Veja também: Mindsight abre vagas de emprego pelo país; veja cargos

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções citadas acima, é imprescindível atender a todos os requisitos exigidos pela empresa Austral.

Os profissionais que tenham interesse, devem acessar a página de candidatura, entrar no cargo pretendido e clicar no botão “Candidate-se” para finalizar a inscrição.

A empresa oferece salários compatíveis aos cargos, além de um pacote de vantagens, que podem incluir plano de saúde, participação de resultados ou lucros, programa de treinamento, auxílio creche, vale alimentação, plano odontológico e vale transporte.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!