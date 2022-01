Auxílio Alimentação para policiais: veja estados que aprovaram o aumento

Recentemente, alguns estados brasileiros aprovaram o aumento do Auxílio Alimentação para policiais militares.

A quantia, portanto, se destina a essa categoria específica para gastos com sua alimentação. Nesse sentido, os estado do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Paraná tiveram pareceres favoráveis ao aumento.

Veja,então, a mudança de cada estado:

Auxílio Alimentação aumenta no Rio Grande do Norte

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte regulamentou nesta terça-feira, 04 de dezembro, o pagamento do Auxílio Alimentação para policiais militares do estado.

Assim, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o benefício será de R$ 15 por refeição, ou R$ 45 por dia de serviço prestado.

Além disso, o coronel Alarico Azevedo indica que, antes, o auxílio de R$ 30 chegava a apenas 37 cidades do estado. Já outros 10 municípios, recebiam insumos para o preparo das refeições dos policiais e profissionais de segurança.

Desse modo, segundo a publicação oficial, o Auxílio Alimentação irá para os policiais militares que:

Se encontram em serviço.

Estão à disposição da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed).

Mudança é comemorada

Alarico Azevedo, comandante da Polícia Militar, comentou sobre a medida. Nesse sentido, segundo o mesmo, a nova regra possibilita que o valor do benefício tenha depósitos diretamente na conta de todos os policiais que estivem em serviço no estado.

“São 187 anos de existência da Polícia Militar e pela primeira vez todos os policiais de serviço, em todos os 167 municípios do estado, receberão alimentação através desse vale que será depositado na conta corrente mensalmente”, declarou o coronel.

Ademais, com o novo decreto, regulamentado pela governadora Fátima Bezerra, todos os policiais que estiverem em serviço em todos os 167 municípios do estado terão direito ao recebimento de três refeições diárias, R$ 45, e não duas como ocorria anteriormente.

“O auxílio-refeição para todos os policiais militares significa o reconhecimento do nosso governo ao trabalho abnegado dos nossos policiais para trazer aquilo que a população mais precisa ter, que é cada vez mais proteção e segurança. Isso é gestão que estabelece prioridades, é respeito aos nossos policiais”, relatou a governadora Fátima Bezerra, em vídeo nas redes sociais.

Governo do Paraná sanciona Auxílio Alimentação de R$ 600

A partir deste ano, o governo estadual concederá um Auxílio Alimentação de R$ 600. Assim, poderão receber:

Polícia Civil

Profissionais do Corpo de Bombeiros

Polícia Militar

Polícia Penal

Agentes socioeducativos

Polícia Científica

A lei 20.937/2021 que regulamenta o pagamento do benefício contou com aprovação da Assembleia Legislativa. Então, recebeu sanção durante o mês de dezembro pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

De acordo com o texto, então, o benefício será fornecido mesmo em caso de:

Férias

Licença para tratamento de saúde

Licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional

Participação em programa de treinamento regularmente instituído

Serviços obrigatórios por lei

Outras licenças legais

Portanto, segundo o Governo do Paraná, a medida deverá impactar diretamente cerca de 24 mil profissionais de segurança do estado. Ademais, o investimento será de cerca de R$ 150 milhões por ano na realização do auxílio.

O aumento é uma forma de reconhecimento

Para o o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a medida é necessária. Portanto, indica que “Mesmo com as limitações financeiras do Estado neste momento de pandemia, é um gesto de reconhecimento pelo trabalho das nossas forças de segurança, essencial nesta queda brusca dos índices de criminalidade em todo o Paraná. É mais segurança para a população”.

Desse modo, o programa irá fazer parte de um conjunto de propostas para a valorização dos servidores públicos estaduais. Assim, estes terão o reajuste salarial de 3%, piso de R$ 5.545 fixado para os professores da rede estadual de ensino e o pagamento de uma gratificação aos diretores de escolas estaduais e seus auxiliares.

No entanto, os valores às forças de segurança do Paraná não serão pagos a profissionais que já tenham se aposentado, inativos e pensionistas, que esteja preso ou que cumpra alguma pena suspensiva.

“A atividade policial é extremamente desgastante e muitas vezes exercida longe da residência dos servidores e militares, de modo que se mostra imperiosa a concessão de uma vantagem pecuniária para que o agente público possa ter em seu lar condições adequadas para sua estabilidade física e mental”, destacou o Governo do Estado do Paraná em trecho do texto que justifica a criação da medida.

Rio de Janeiro também aprova reajuste

Por fim, também houve aprovação de reajuste do valor do benefício alimentação e transporte dos agentes de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. Esta ocorrei durante sessão na Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj. O projeto de lei 4.668/2021 prevê o reajuste anual dos valores.

O texto, então, se encaminhou para o governador Claudio Castro, que terá o prazo de 15 dias úteis para sancionar a proposta. Caso o texto obtenha a sanção, o novo auxílio alimentação será de R$ 60 por dia trabalhado, enquanto o auxílio transporte irá para R$ 600 mensais.

Além disso, de acordo com a proposta, a quantia deverá ter reajuste anualmente, sempre no início de cada ano. Assim, deve considerar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo os valores acumulados nos últimos 12 meses.

Auxílio Alimentação não tem reajuste desde 2011

Os profissionais lembram ainda que, desde o ano de 2011, o valor do Auxílio Alimentação da categoria não recebe reajuste no Rio de Janeiro. Ademais, o auxílio transporte, que era de R$ 100, era o mesmo desde o ano de 2012, ano em que se instituiu.

“Os valores são vergonhosos para profissionais que se arriscam diariamente em defesa da sociedade. Que o governador possa sancionar o quando antes a lei, em reconhecimento ao valoroso trabalho da nossa Segurança Pública”, declarou o deputado Filippe Poubel, que também é autor da proposta.

Além disso, o deputado estadual Rosenverg Reis, frisa sobre a importância do reajuste, considerado, pelo mesmo, como essencial para evitar longos períodos de estagnação.

“O preço de tudo sobe constantemente, mas o salário não acompanha na mesma proporção. E estamos falando de transporte e alimentação, dois requisitos básicos. O servidor não deve pagar para trabalhar”, declarou o parlamentar.