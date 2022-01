Auxílio Brasil: beneficiários com NIS de final 7 recebem hoje

Nesta quarta-feira, 26 de janeiro, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da terceira parcela do Auxílio Brasil. Isto é, programa criado pelo Governo Federal para substituir o Bolsa Família.

Assim, neste dia, recebem os beneficiários que possuem seu Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7.

A parcela do benefício possui o valor mínimo de R$ 400, desde dezembro de 2021. Nesse sentido, permanecerá com esta quantia até o final do ano.

Além disso, o formato dos pagamentos segue sendo o mesmo de seu antecessor, o Bolsa Família. Portanto, sempre se iniciando nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Neste mês de janeiro, cerca de 3 milhões de pessoas foram incluídas no Auxílio Brasil pelo Ministério da Cidadania. Aumentando, portanto, o número total de famílias participantes para 17,5 milhões. Desse modo, de acordo com a pasta responsável pela organização do benefício, cerca de R$ 7,1 bilhões serão gastos este mês com o Auxílio Brasil.

Aqueles participantes que desejam consultar maiores informações, podem usar o aplicativo do Auxílio Brasil e também o app Caixa Tem.

Calendário de pagamento Janeiro 2022

Começando na semana passada, o calendário deste mês segue em andamento e finalizará apenas na próxima semana. Veja a data de cada pagamento:

18 de janeiro: NIS de final 1;

19 de janeiro: NIS de final 2;

20 de janeiro: NIS de final 3;

21 de janeiro: NIS de final 4;

24 de janeiro: NIS de final 5;

25 de janeiro: NIS de final 6;

26 de janeiro: NIS de final 7;

27 de janeiro: NIS de final 8;

28 de janeiro: NIS de final 9;

31 de janeiro: NIS de final 0.

Depósitos do Auxílio Gás ocorrem em conjunto

Além do Auxílio Brasil, o Auxílio Gás também será pago hoje para as famílias do Cadastro Único do Governo Federal, com responsável familiar de NIS 7. Isto é, visto que o pagamento do programa segue as mesmas datas do Auxílio Brasil.

Assim, este terá a duração prevista de cerca de 5 anos com um total de 30 pagamentos.

Atualmente, o Auxílio Gás chega a cerca de 5,5 milhões de famílias. No entanto, o Governo Federal estima que até setembro de 2023, o Auxílio Gás seja pago a todos os beneficiários do Auxílio Brasil.

Durante este período de cinco anos, portanto, o programa terá o objetivo de auxiliar as famílias vulneráveis na aquisição do botijão de gás de cozinha de 13 kg, que sofreu forte alta.

O pagamento é de R$ 52, ou seja, o que corresponde a 50% do valor médio nacional do produto.

Contudo, segundo a ANP o valor terá reajustes de acordo com a flutuação do preço do produto. Assim, a quantia será disponibilizada a cada dois meses para os beneficiários.

Como saber se vou receber as parcelas do Auxílio Brasil?

A forma mais rápida de consultar se a família terá acesso as parcelas do Auxílio Brasil é por meio do aplicativo oficial do programa social. Portanto, acessando a plataforma, o cidadão poderá confirmar esta informação.

Ademais, para receber as parcelas do Auxílio Brasil deste ano, os beneficiários deverão se enquadrar nas seguintes situações:



Famílias que se encontrem em situação de extrema pobreza, renda mensal per capita de até R$ 105;

Famílias que se encontrem em situação de pobreza com renda mensal per capita entre R$ 105 e R$ 210, desde que possuam em sua constituição gestantes, nutrizes e crianças e jovens de 0 a 21 anos incompletos.

Além disso, ara continuar recebendo as parcelas do benefício sem interferência no pagamento a família deve respeitar as seguintes contrapropostas exigidas pelo Governo Federal:

No caso da presença de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, de acordo com o calendário preconizado pelo Ministério da Saúde é exigido;

Participação em atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes;

Manter em dia o cartão de imunização de crianças de 0 a 7 anos;

Acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos;

Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos.

É importante manter o Cadastro Único atual

Segundo o Ministério da Cidadania, milhares de famílias participantes do Auxílio Brasil tiveram o pagamento do benefício interrompido durante este mês de janeiro.

A interrupção, por sua vez, ocorreu em razão da falta de informações consistentes em seus cadastros. Ademais, segundo a Caixa Econômica, os motivos que podem levar a interrupção do benefício podem ser diversos.

No entanto, o mais comum diz respeito à falta de atualização de informações e dados do Cadastro Único. Por esse motivo, é muito importante que estas informações estejam corretas.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a atualização do CadÚnico deverá ocorrer a pelo menos cada dois anos. Esta exigência, então, é feita para que o grupo familiar permaneça da base de dados do Governo Federal, podendo, assim, participar dos programas sociais ofertados pelo mesmo.

Para ter acesso ao Auxílio Brasil é essencial que a família possua todas as informações de seu grupo familiar atualizadas. Como, por exemplo, endereço e telefone, dentre outras.

Assim, no momento de concessão do benefício evitará possíveis irregularidades e inconsistências.

Durante este mês, o Ministério da Cidadania informou que cerca de 64 mil famílias tiveram o recebimento de seu benefício interrompido em razão de indício de falecimento de algum membro da unidade familiar.

Assim, a falta da atualização do cadastro fez com que o bloqueio da parcela ocorresse, impedindo as famílias de receber o benefício este mês.

Diferente do Auxílio Emergencial, que contava com a opção de contestação em casos de interrupção do pagamento do programa, até o presente momento ainda não houve a liberação do Governo Federal para a solicitação do pedido de contestação em casos de bloqueio do Auxílio Brasil.

Portanto, para resolver possíveis pendências com a falta de atualização, o cidadão deverá se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade onde reside.

Nesse sentido, na grande maioria dos casos será necessário que o responsável compareça ao posto do CadÚnico apresentando:

Documento CPF ou título de eleitor;

Pelo menos um documento de cada integrante de sua unidade familiar, de preferência CPF.