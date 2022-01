Auxílio Brasil: novos participantes podem se informar pelo aplicativo

Para este mês de janeiro, mais 3 milhões famílias receberão o Auxílio Brasil. Assim, para se informar melhor, é possível usar o aplicativo.

Todos que já recebiam o Bolsa Família e, depois, continuaram no Auxílio Brasil já devem ter o costume de usar a plataforma do programa. Nesse sentido, para estes, o mesmo app antigo continuará valendo, ele apenas deve ser atualizado.

No entanto, para os que estão entrando agora devem ter várias dúvidas sobre o programa. Assim, o aplicativo poderá ser uma boa ferramenta para estar bem informado.

Aqueles que não podem usar o celular ou a internet também poderão saber mais sobre seu benefício no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Famílias que se inscreveram no Cadastro Único e cumpriam os critérios de participação do Auxílio Brasil aguardavam para entrar no programa. Assim, o Governo Federal incluiu cerca de 3 milhões destes brasileiros e, então, enviou cartas para suas casas.

Na primeira correspondência, o governo deu orientações sobre o programa social e, na segunda, enviou o cartão para saque dos valores. Portanto, as famílias que receberam estas cartas já tiveram a confirmação de que estão no programa e podem começar a receber suas quantias a partir de amanhã, 18 de janeiro.

Contudo, alguns podem ainda não ter recebido suas cartas. Neste caso, é possível que apenas seja um atraso dos Correios, inclusive quando se leva em conta as recentes chuvas por todo o país.

Por outro lado, existe a possibilidade de que os dados sobre o endereço da família estejam errados. Caso seja isso, é importante se dirigir ao CRAS para atualizar suas informações. Sempre que houver alguma mudança, esta deve ser relatada no órgão, para evitar problemas como a falta de comunicação, por exemplo.

Ademais, esta família que ainda não recebeu nenhuma notificação também poderá conferir o aplicativo Auxílio Brasil. Neste, então, é possível verificar se o pedido de participação foi aprovado ou não.

Para tanto, o usuário deve clicar em “Consulte seu benefício” no menu de opções. Contudo, neste momento, a família apenas saberá se receberá ou não a quantia. Assim, o seu valor apenas estará disponível por carta ou no momento que receber a parcela, através do aplicativo.

Isto é, trata-se do valor total, com os seguintes benefícios complementares:

Bolsa de iniciação científica

Auxílio esporte escolar

Auxílio criança cidadã

Benefício Compensatório de Transição

Auxílio inclusão produtiva rural

Auxílio inclusão produtiva urbana

Verifique se é o aplicativo oficial

Antes mesmo de baixar o aplicativo Auxílio Brasil em seu celular, as famílias devem conferir se este é o oficial.

Ocorre que, assim que o programa social se iniciou, diversos aplicativos falsos apareceram. Assim, estes afirmam ser do programa, mas não são e acabam dando golpes no beneficiários. Isto é, com esta plataforma, criminosos da internet recolhem informações dos cidadãos e podem sacar quantias dentre outras ações ilegais.

Portanto, é importante ter atenção no momento de baixar seu app.

Essas dicas, portanto, são essenciais para ter acesso ao aplicativo correto:

O nome certo do aplicativo é “Auxílio Brasil CAIXA”.

A imagem do aplicativo possui um fundo azul, “Auxílio Brasil” está em branco e a palavra “Brasil” possui duas faixas atrás, nas cores verde e amarela.

O nome do desenvolvedor (que fica em baixo do nome do aplicativo) é a Caixa Econômica Federal. Não baixe nenhum que tenha um desenvolver diferente.

Não dê permissão de acesso, ou seja, autorização para que o app recolha dados do celular.

Use estes links: Auxílio Brasil para Android ou Auxílio Brasil para iOS.

Como começar a usar o aplicativo do Auxílio Brasil?

Assim que tiver o aplicativo correto no celular, o usuário precisará fazer login, ou seja, entrar em sua conta.

Caso ainda não tenha um conta, então, é necessário:

Primeiramente, clicar em “Acessar”.

Depois em “É novo por aqui? Cadastre-se”.

Em seguida, o cidadão precisará digitar diversas informações como seu CPF, nome, dentre outros. Deve, portanto, ir digitando estes dados e clicando em “Próximo”.

O app enviará um e-mail de confirmação. Basta clicar no link deste e-mail e confirmar. No entanto, é importante ter atenção com o e-mail recebido.

Assim que tiver a conta, o beneficiário irá acessar sua conta com seu CPF e senha. Além disso, qqueles que já tinham conta no aplicativo Caixa Tem também poderá usar este mesmo login para entrar.

Como saber quanto receberei?

Depois que o beneficiário fizer seu login no app poderá ver uma mensagem do Ministério de Cidadania. Neste momento, então, é importante ter atenção, a fim de conferir várias informações do programa social.

Para saber quanto receberá, o cidadão poderá aguardar por uma carta do Governo Federal. Ademais, assim que os pagamentos se iniciarem (e neste mês eles já começam amanhã), a família poderá ver do que se trata o valor que recebeu.

Isto é, se conseguiu receber um ou mais dos benefícios complementares do programa, além de qual recebeu dentre as bolsas de base.

Para tanto, basta clicar em “Ver parcelas”, no menu de opções do aplicativo. Assim, a plataforma irá mostrar detalhes da parcela, bem como o seu status.

Para ver a última que recebeu, basta verificar o primeiro valor indicado. Ademais, também é possível ver seu status, que podem ser de parcela:

Liberada

Bloqueada

Cancelada

Paga

Pendente

Por fim, o aplicativo também mostra até quando o beneficiário deve sacar seus valores. Essa informação é importante porque, caso não movimente a parcela neste prazo, o cidadão perderá a quantia.

Como ver o calendário de pagamentos?

Ademais, o cidadão também conseguirá conferir as datas de depósito de cada mês.

Nesse sentido, é importante lembrar que o calendário se divide por final do NIS (Número de Identificação Social) de cada um. Além disso, os pagamentos costumam sempre ser nos dez últimos dias úteis do mês.

Para ver este calendário no app, basta:

Clicar em “Calendário” na parte de baixo do app e, em seguida, escolher qual é seu último número do NIS.

Outro caminho seria selecionar o menu de opções (ícone de três linhas) no canto superior da tela e clicar em “Calendário de pagamentos”.