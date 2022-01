Auxílio Brasil: pagamentos voltam esta semana

Para as famílias aprovadas no Auxílio Brasil, uma notícia pode animar: o calendário deste mês começa nesta terça-feira (18). Isso significa que pelo quatro pagamentos já estão confirmados para está semana.

A ordem do calendário, tal como foi com o Auxílio emergencial, é organizada por meio do Número de Identificação Social (NIS). Ao contrário do benefício emergencial, o Auxílio Brasil pode ser sacado assim que o dinheiro cair na conta, não é preciso esperar qualquer prazo.

A regra acontece porque o benefício foi criado com o fim do Bolsa Família e é uma espécie de reformulação do programa de transferência de renda voltado para as pessoas em pobreza e extrema pobreza, por exemplo.

Mais famílias foram incluídas

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, mais 3 milhões de famílias foram incluídas para receber o benefício. As informações são da Agência Brasil.

Os valores a serem recebidos deve chegar a cerca de R$ 400, o que foi possível devido a flexibilização do teto de gastos, por meio da PEC dos Precatórios. Os contemplados devem utilizar o aplicativo Caixa Tem para terem acesso ao valor, depois por contas poupança digitais, e posteriormente receberão o cartão.

As famílias inclusas em janeiro deverão se dirigir até a Caixa para validar o cadastro, já que a liberação foi baseada em pedidos antigos. “Esse cadastramento foi realizado, no mesmo modo que no auxílio emergencial lá atrás. Então, a validação já foi realizada”, disse Guimarães, de acordo com a Agência Brasil.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Para receber o Auxílio Brasil é necessário estar inscrito no CadÚnico e ter atualizado os dados em pelo menos dois anos. “O cadastramento é um pré-requisito, mas não implica a entrada imediata da família no Programa. Mensalmente, o Ministério da Cidadania seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas para receber o benefício”, diz o site da Caixa. Leia: Vida financeira: três erros que você pode estar cometendo Outros critérios tem relação com a renda: Tem direito ao Auxílio Brasil famílias com renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 100. Tem direito ao Auxílio Brasil famílias com renda de entre R$ R$ 100,01 a R$ 200 per capita desde que tenham integrantes de até 21 anos de idade incompletos. Você pode conferir os benefícios disponíveis para quem tem direito ao Auxílio Brasil clicando aqui Calendário de janeiro NIS com final 1: 18 de janeiro;

NIS com final 2: 19 de janeiro;

NIS com final 3: 20 de janeiro;

NIS com final 4: 21 de janeiro;

NIS com final 5: 24 de janeiro;

NIS com final 6: 25 de janeiro;

NIS com final 7: 26 de janeiro;

NIS com final 8: 27 de janeiro;

NIS com final 9: 28 de janeiro;

NIS com final 0: 31 de janeiro.