Auxílio Brasil: Quem recebe em fevereiro?

O Auxílio Brasil terminou seus pagamentos de janeiro nesta segunda-feira, dia 31, para os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) de final 0.

Dessa forma, apenas em fevereiro os participantes poderão ter aceso a uma outra parcela de, ao menos, R$ 400. Desde dezembro de 2021, o Auxílio Brasil contará com esta quantia mínima, seguindo até o fim deste ano.

Além disso, neste mês de janeiro, o Governo Federal adicionou mais 3 milhões de famílias no programa, zerando a fila de espera. No entanto, alguns brasileiros não conseguiram entrar na medida ou, ainda, poderão sair do programa caso não cumpram com os critérios necessários.

Beneficiários poderão entrar e sair a cada mês

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil terá uma avaliação mensal de todos seus participantes.

Dessa forma, o governo poderá conferir todos aqueles que continuam dentro das regras necessárias. Logo, aqueles que passaram a receber mais ou deixaram de fazer um acompanhamento médico, por exemplo, poderão sair do programa.

Assim, será possível abrir espaço para que novos beneficiários entrem. Isto é, por mais que a fila esteja zerada, a partir de janeiro mais brasileiros poderão se inscrever no Cadastro Único e solicitar a participação no Auxílio Brasil.

Nesse sentido, apenas cumprir com todos os critérios não será o suficiente para receber o benefício. É necessário que os recursos do Governo Federal atendam as novas entradas.

Por esse motivo, então, novos beneficiários deverão entrar no lugar daqueles que saírem do Auxílio Brasil.

Por fim, é importante lembrar que nem toda saída do programa será algo negativo. Na verdade, de acordo com o Governo Federal, o objetivo é que as famílias participantes alcancem sua autonomia. Dessa forma, não precisarão mais do benefício já que não estarão mais na linha de pobreza ou extrema pobreza.

Como entrar no Auxílio Brasil?

Para receber o benefício, o brasileiro interessado deve estar de acordo com os critérios de renda. Isto é, levando em consideração que este programa possui o objetivo de redistribuir renda aos que mais precisam.

Assim, apenas poderão participar aqueles que:

Se encontram na linha de extrema pobreza, ou seja, recebendo, no máximo, R$ 105 por pessoa.

Estão na faixa de pobreza, isto é, com uma renda entre R$ 105,01 e R$ 200 por pessoa. Além disso, neste caso, as famílias precisam contar com, ao menos, um membro nas seguintes condições: gestantes, nutrizes, bebês, crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos de idade.

Por fim, a família interessada precisa realizar inscrição no Cadastro Único. Desse modo, passará por uma análise do Governo Federal e, assim, poderá entrar na medida.

Como se inscrever no Cadastro Único?

Para realizar inscrição no Cadastro Único, o cidadãos precisará se dirigir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de sua cidade. Em alguns casos, é possível que exista um ponto de atendimento específico para o Auxílio Brasil, ou estes serviços aconteçam em outros estabelecimentos públicos.

Então, a inscrição ocorrerá da seguinte maneira:

A família deverá ser representada por um Responsável Familiar. Este, então, precisa ter, ao menos, 16 anos de idade e ser, de preferência, uma mulher.

O Responsável Familiar irá levar documentos pessoais de todos os membros da família. Nesse sentido, todos estes precisam morar em uma mesma casa.

Além da apresentação de documentos, o Responsável Familiar passará por uma entrevista, em que deverá explicar melhor sobre a família. Assim, o entrevistador poderá perguntar, por exemplo, quem trabalha e se as crianças estão em uma escola, dentre outras questões.

Com a inscrição pronta, agora a família deverá aguardar por uma análise do Governo Federal.

No entanto, é sempre importante lembrar de atualizar as informações do Cadastro Único caso estas se alterem. Em conjunto, este cadastro dá acesso a outros programas sociais, como o Casa Verde e Amarela, por exemplo. Portanto, enquanto a família não entra no Auxílio Brasil, poderá buscar por outras medidas que a auxiliem.

Como será o calendário de fevereiro?

Os 17,5 milhões de participantes de janeiro que continuarem no programa poderão começar a parcela de fevereiro no dia 11, sexta-feira. Além disso, brasileiros que se inscreveram em janeiro também poderão ser selecionados para entrar na medida no próximo mês.

Assim, estes receberão nos seguintes dias:

11 de fevereiro, sexta-feira: beneficiários com NIS de final 1.

12 de fevereiro, sábado: NIS de final 2.

17 de fevereiro, quinta-feira: NIS de final 3.

18 de fevereiro, sexta-feira: NIS de final 4.

19 de fevereiro, sábado: NIS de final 5.

22 de fevereiro, terça-feira: NIS de final 6.

23 de fevereiro, quarta-feira: NIS de final 7.

24 de fevereiro, quinta-feira: NIS de final 8.

25 de fevereiro, sexta-feira: NIS de final 9.

26 de fevereiro, sábado: NIS de final 0.

Os pagamentos sempre ocorrem nos dez últimos dias úteis, de acordo com o final do NIS de cada participante. Desse modo, cada um poderá ter seus valores em mãos nas datas acima.

Como saber se entrei no Auxílio Brasil?

Caso algum cidadão se inscrever no Cadastro Único a fim de entrar no Auxílio Brasil, ele poderá:

Receber correspondências do Governo Federal, se for selecionado. Neste caso, então, este público está recebendo duas cartas pelos Correios: uma com orientações gerais sobre o programa e outra com o cartão de saque.

No entanto, é possível que algumas famílias não recebam essa correspondência. Se isso ocorrer, é interessante que a família busque o CRAS para ter certeza que seu endereço está correto.

Desse modo, para conferir se está ou não no Auxílio Brasil, o beneficiário poderá baixar os seguintes aplicativos:

Auxílio Brasil. Neste caso, é importante conferir o desenvolvedor do apliacativo, que deverá ser a Caixa Econômica Federal. Qualquer outro desenvolvedor representa um app falso e pode ser um risco para o usuário.

Caixa Tem, o app da Caixa Econômica Federal.

Em ambos estes programas, é possível verificar se poderá receber o Auxílio Brasil, vendo a situação de seu benefício.

Por fim, se verificar que, de fato, não irá receber o benefício, o cidadão poderá se dirigir ao CRAS para conferir se todas os seus dados estão de acordo com as regras da medida. Assim, se estiver, basta aguardar que o Governo Federal tenha recursos para incluí-lo.