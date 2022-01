Auxílio Brasil: recebem aqueles com NIS de final 3

O Governo Federal continua, nesta quinta-feira, 20 de janeiro, a pagar os valores do Auxílio Brasil. Assim, no dia de hoje, aqueles beneficiários com o NIS (Número de Identificação Social) com o final 3 terão acesso à sua parcela.

Neste mês de janeiro, os pagamentos se iniciaram no dia 18 e segue a mesma lógica de costume. Isto é, com depósitos nos últimos dez dias úteis do mês, a partir do final do NIS dos beneficiários. Desse modo, a cada dia um grupo com número de NIS diferente terá acesso à quantia.

Então, todos que desejam sacar seu benefício poderão usar o cartão do programa ou, ainda, gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem. Neste último caso, portanto, o saque ocorrerá sem cartão.

Nesse sentido, as mais de 3 milhões de famílias que entraram no programa neste mês receberam seus cartões pelos Correios. Contudo, caso ainda não tenham recebido, devem conferir se entraram no programa e, então, fazer o saque sem cartão.

Além disso, aqueles que já estavam no Bolsa Família poderão continuar usando o mesmo cartão, sem problemas.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é um programa social de distribuição de renda. Isto é, uma medida assistencial que busca auxiliar aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade com um apoio financeiro.

Portanto, o programa se destina às famílias que:

Estão na linha da extrema pobreza, ou seja, com renda mensal de até R$ 100 por pessoa.

Se encontram na linha da pobreza, ou seja, com renda de até R$ 200 por pessoa.

Além disso, as famílias devem ter inscrição no Cadastro Único do Governo Federal para conseguir entrar no programa. Até o fim do ano passado, 2021, cerca de 3 milhões de famílias cumpriam com todos esses quesitos, mas não faziam parte do Auxílio Brasil.

Por esse motivo, então, o Governo Federal decidiu por zerar a fila de espera, de forma que, agora, estes brasileiros já estão na medida.

No entanto, o programa social ainda limita a quantia de beneficiários a partir do orçamento disponível. Isso significa, então, que não basta cumprir os critérios para receber os valores. Assim, o Governo Federal continuará apenas incluindo mais famílias quando outras saírem ou quando o orçamento permitir.

Logo, aqueles que ainda não entraram podem se inscrever no Cadastro Único, mas precisarão aguardar por esta análise de recurso.

É necessário cumprir com algumas condições

Para entrar no Auxílio Brasil, as famílias precisaram comprovar estar dentro dos critérios de renda do programa, assim como a inscrição no Cadastro Único.

Então, no decorrer do ano, o Governo Federal já manifestou que continuará conferindo a cada mês se estes ainda cumprem esses requisitos. Portanto, se a renda destas famílias aumentar, por exemplo, estas podem deixar de receber seus benefícios.

Além disso, é necessário cumprir com algumas condições a mais para ter acesso a cotas extras. Isto é, visto que o programa concede valores complementares à quantia base. Tratam-se dos seguintes complementos:

Auxílio Criança Cidadã: para acesso a creches particulares, com cotas de R$ 200 para turno parcial e R$ 300 para turno integral.

Benefício Compensatório de Transição: para quem sofreu redução do benefício com a mudança para o Auxílio Brasil.

Auxílio Esporte Escolar: para atletas que se destacarem em competições oficiais do sistema de jogos escolares brasileiros. Será de R$ 100 mensais e uma cota de R$ 1.000 por ano.

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: se destina a estudantes com destaque em competições nacionais acadêmicas e científicas da educação básica. Também de R$ 100 mensais e R$ 1.000 no ano.

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: se destina agricultores familiares, com o valor de R$ 200.

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: para famílias que possuem um membro com carteira de trabalho assinada, com o valor de R$ 200.

Portanto, para manter estes valores é necessário:

Frequência escolar mensal mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos de idade.

Frequência escolar mensal mínima de 75% para beneficiários de 6 a 21 anos de idade, além de calendário nacional de vacinação completo.

Acompanhamento do estado nutricional de crianças com até 7 anos de idade incompletos.

Acompanhamento pré-natal para gestantes.

Calendário desta semana (17 a 23 de janeiro)

As novas famílias que entraram no Auxílio Brasil devem conferir o último dígito de seu NIS para conferir o dia em que poderão sacar seus valores. Desse modo, nesta semana, os pagamentos ocorrerão nos seguintes dias:

18 de janeiro, terça-feira: receberam aqueles com NIS de final 1.

19 de janeiro, quarta-feira: receberam aqueles com NIS de final 2.

20 de janeiro, quinta-feira: recebem hoje os beneficiários com NIS de final 3.

21 de janeiro, sexta-feira: receberão os participantes com NIS de final 4.

22 de janeiro, sábado: não há pagamento.

23 de janeiro, domingo: não há pagamento.

Em seguida, os depósitos retornam na próxima segunda-feira, 24 de janeiro, até o último dia do mês.

Como sacar o Auxílio Brasil?

Para ter acesso à sua quantia, o beneficiário pode usar seu cartão ou, ainda, gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem.

Para sacar com o cartão:

O beneficiário deve, antes de tudo, se dirigir a um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal.

Assim, deve inserir o cartão no aparelho e aguardar o processamento.

Em seguida, o sistema pedirá confirmação de alguns dados como senha e o valor a sacar.

Portanto, basta digitá-los para que o saque ocorra.

Já quem ainda não recebeu o cartão poderá usar o aplicativo Caixa Tem da seguinte maneira:

Primeiramente, é necessário acessar sua conta no app.

Assim, o usuário deverá selecionar a opção de saque.

Logo, precisará informar a quantia desejada.

Desse modo, o aplicativo irá gerar um código de 6 dígitos. É importante lembrar que este código possui apenas uma hora de duração. Portanto, a sugestão é que o cidadão esteja próximo ao local de saque.

Com este código em mãos é possível realizar o saque tanto no caixa eletrônico como nas Casas Lotéricas. Contudo, não se indica que o beneficiário compartilhe seu código com outras pessoas que não sejam o atendente das Casas Lotéricas.

Por fim, também é possível que o beneficiário use os demais serviços do aplicativo Caixa Tem, como transferência por Pix ou compras online, por exemplo.