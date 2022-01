Auxílio de R$400 e Vale-Gás de R$52: Veja quem recebe nesta semana

Na último dia 18, as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil começaram a receber a mensalidade no valor mínimo de R$ 400. Junto ao abono, também foram liberados os primeiros repasses do Auxílio Gás.

Ambos os programas possuem o mesmo calendário, que é distribuído conforme o último dígito no Número de Inscrição Social (NIS). Cabe salientar que apenas 5,2 milhões de famílias inscritas no novo Bolsa Família estão recebendo o vale gás.

Isso porque, a concessão depende de alguns critérios de elegibilidade. No entanto, a intenção do Ministério da Cidadania é ampliar o número de contemplados do programa. Para receber o benefício é necessário:

Estar inscrito no CadÚnico e comprovar renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 606 em 2022);

e comprovar renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 606 em 2022); Ter entre os membros da família domiciliar pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Ser mulher vítima de violência doméstica que esteja sob medida protetiva de urgência (este grupo está sendo priorizado).

O valor do auxílio gás é de R$ 52 atualmente, conforme o preço médio nacional do botijão de gás de 13kg, segundo a ANP. Todavia, o benefício deve sempre corresponder, no mínimo, 50% do valor do gás de cozinha.

Veja as datas de liberação do Auxílio Gás nesta semana:

Terça-feira, dia 18: foi liberado o pagamento para o final de NIS 1;

Na quarta-feira, dia 19: receberá quem tem o final de NIS 2;

Na quinta-feira, dia 20: receberá quem tem o final de NIS 3; e

Na sexta-feira, dia 21: receberá quem tem o final de NIS 4.

Auxílio Brasil

Como mencionado, o pagamento do Auxílio Brasil também começou nesta terça-feira (18). O novo programa de transferência de renda do Governo Federal já está atendendo as famílias com mensalidades no valor mínimo de R$ 400, conforme prometido pelo presidente Jair Bolsonaro.

Podem receber o abono, as famílias em situação de pobreza (renda por pessoa de até R$ 100 por mês) e extrema pobreza (renda por pessoa de até R$ 200 por mês), que tiverem em sua composição gestantes ou pessoas com idade de até 21 anos incompletos, e que já faziam parte do Bolsa Família ou do Cadastro Único.

Calendário do Auxílio Brasil:

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 28 de janeiro 0 31 de janeiro