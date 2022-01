Auxílio emergencial 2022: Governo confirma o valor do pagamento em novas cotas

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento de cotas adicionais do auxílio emergencial, na versão 2022. De acordo com informações do Governo Federal, os pagamentos serão em parcela única, para os pais chefes de famílias monoparentais. Serão pagos, ao todo, R$ 2,4 bilhões para cerca de 823,4 mil beneficiários.

O valor a ser creditado no auxílio emergencial varia entre R$ 600 e R$ 3 mil, de acordo com o número de parcelas a que o beneficiário teve direito durante o pagamento do Auxílio Emergencial.

Ademais, o crédito em conta é realizado exclusivamente pelo Caixa Tem, não sendo, portanto, necessário comparecer às agências do banco.

A Lei 14.171/2021 alterou a Lei 13.982/2020, que estabelecia que a mulher provedora de família monoparental teria direito a duas cotas do Auxílio Emergencial. Com a nova lei, o provedor de família monoparental tem direito a duas cotas do Auxílio Emergencial, independentemente do sexo.

Por este motivo, falamos em cota retroativa do Auxílio Emergencial. É um direito que foi garantido aos homens, e agora eles recebem de forma retroativa o valor a que teriam direito se a regra já fosse assim na mesma ocasião dos pagamentos repassados às mulheres provedoras da família.

Dataprev libera consulta do Auxílio retroativo

A equipe da Cidadania ainda não divulgou a lista com o nome dos pais solteiros que serão beneficiados nessa nova rodada de pagamentos. Contudo, é possível descobrir se terá direito à parcela extra fazendo a consulta por meio do CPF no site da Dataprev.

Basta acessar o site e preencher nome completo, data de nascimento e número do CPF. Vale ressaltar que a consulta também disponibiliza informações de pagamentos anteriores do Auxílio Emergencial. Contudo, é importante enfatizar que não há inscrições específicas para o novo lote, o público do CadÚnico e do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) será analisado e selecionado: Caso o pai solteiro esteja cadastrado como Responsável Familiar e recebeu cota simples do Auxílio Emergencial, se não possui cônjuge ou companheiro(a) e se há na família pelo menos uma pessoa menor de 18 anos. Quem terá direito ao Auxílio Emergencial em 2022 O valor médio será de R$ 3.000 por beneficiário, considerando que serão pagas as cotas duplas referentes as cinco parcelas do programa no valor de R$ 600, ou de R$ 1.200 para aqueles que não receberam nem as parcelas simples. A Dataprev já habilitou o seu site para as novas consultas referentes ao Auxílio Emergencial. O beneficiário pode verificar se está no grupo contemplado informando o número do CPF, nome completo, data de nascimento e nome completo da mãe no site.