Auxílio emergencial 2022: Governo faz novo pagamento; veja como receber

O Auxílio Emergencial foi encerrado pelo Governo Federal em outubro de 2021. Embora o programa já tenha acabado, uma nova rodada de pagamentos foi liberada. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, os novos repasses não se tratam de uma prorrogação, mas sim de uma distribuição retroativa.

Quem vai receber o Auxílio Emergencial?

Terão acesso ao Auxílio Emergencial retroativo os pais chefes de família monoparental, que não receberam as cotas duplas do programa em 2020. Os contemplados já podem sacar o benefício, disponibilizado em parcela única no valor de até R$ 3 mil.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de R$ 2,4 bilhões serão destinados a 823,4 mil beneficiários que não receberam o benefício dobrado. Na ocasião, apenas as mães solteiras provedoras do lar tiveram direito ao pagamento mais vantajoso.

O valor do retroativo pode variar entre R$ 600 a R$ 3.000. A quantia dependerá exclusivamente do número de parcelas que o beneficiário recebeu durante os pagamentos do Auxílio Emergencial.

Vale salientar que os depósitos ocorrerão diretamente no aplicativo Caixa Tem. Desta forma, o cidadão não precisará comparecer à uma agência da Caixa Econômica Federal, podendo movimentar os recursos pela própria plataforma.

O aplicativo possibilita que os segurados realizem compras na internet por meio do cartão de débito virtual, ou ainda realizem compras em estabelecimentos físicos por meio do QRCode. Além disso, é possível recarregar o celular e fazer transferências bancárias.

Como consultar?

Para verificar se tem direito as novas parcelas do Auxílio Emergencial, basta consultar o portal da Dataprev. Na prática, será necessário informar o número do CPF, o nome completo, a data de nascimento e o nome completo da mãe.

Auxílio emergencial 2022: Conheça os benefícios para quem estava no programa

Há cerca de três meses chegava oficialmente ao fim o Auxílio Emergencial. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, algo em torno de 39 milhões de pessoas receberam pelo menos uma parcela deste programa no ano passado. Com a conclusão dos pagamentos, muita gente acabou ficando sem nenhum tipo de ajuda.

E isso nem é algo que a oposição está dizendo. Os números do próprio Governo Federal é que mostram esta realidade. Em entrevista ainda no ano passado, o próprio Ministro da Cidadania, João Roma, disse que algo em torno de 25 milhões de pessoas que faziam parte do Auxílio Emergencial ficaram sem nada depois do fim do projeto em questão.

O fato é que três meses depois da conclusão desses repasses, muitos daqueles usuários ainda não receberam nenhum tipo de nova ajuda no lugar. Nas redes sociais, não é muito raro ver mensagens de usuários que dizem que depois do fim do Auxílio Emergencial não estão encontrando mais nenhum outro complemento de renda.

Mas então quais seriam as opções para essas pessoas? Do pondo de vista do Governo Federal, não há muito espaço. Talvez a principal delas seja o Auxílio Brasil. O programa em questão está pagando R$ 400 para algo em torno de 17,5 milhões de indivíduos. Cerca de 3 milhões entraram somente neste último mês de janeiro.

Mas o fato é que esses números não são suficientes para atender todo mundo que perdeu o Auxilio Emergencial. Na verdade, esse patamar de pagamentos não daria para atender nem metade dos usuários que estavam naquele programa. Mas há previsão de novas entradas nos próximos meses. Então é importante manter o Cadúnico sempre atualizado.