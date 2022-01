Auxílio emergencial: Governo faz novo pagamento

O Auxílio Emergencial foi encerrado pelo Governo Federal em outubro de 2021. Embora o programa já tenha acabado, uma nova rodada de pagamentos foi liberada. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, os novos repasses não se tratam de uma prorrogação, mas sim de uma distribuição retroativa.

Quem vai receber o Auxílio Emergencial?

Terão acesso ao Auxílio Emergencial retroativo os pais chefes de família monoparental, que não receberam as cotas duplas do programa em 2020. Os contemplados já podem sacar o benefício, disponibilizado em parcela única no valor de até R$ 3 mil.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de R$ 2,4 bilhões serão destinados a 823,4 mil beneficiários que não receberam o benefício dobrado. Na ocasião, apenas as mães solteiras provedoras do lar tiveram direito ao pagamento mais vantajoso.

O valor do retroativo pode variar entre R$ 600 a R$ 3.000. A quantia dependerá exclusivamente do número de parcelas que o beneficiário recebeu durante os pagamentos do Auxílio Emergencial.

Vale salientar que os depósitos ocorrerão diretamente no aplicativo Caixa Tem. Desta forma, o cidadão não precisará comparecer à uma agência da Caixa Econômica Federal, podendo movimentar os recursos pela própria plataforma.

O aplicativo possibilita que os segurados realizem compras na internet por meio do cartão de débito virtual, ou ainda realizem compras em estabelecimentos físicos por meio do QRCode. Além disso, é possível recarregar o celular, e fazer transferências bancárias.

Como consultar?

Para verificar se tem direito as novas parcelas do Auxílio Emergencial, basta consultar o portal da Dataprev. Na prática, será necessário informar o número do CPF, o nome completo, a data de nascimento e o nome completo da mãe.

Novo auxílio de R$400 é liberado nesta quarta (19)

O Governo Federal realiza nesta quarta-feira, 19 de janeiro, o pagamento de um novo lote do Auxílio Brasil. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas devem receber o benefício nos próximos dias. O valor mínimo de pagamentos é de R$400,00.

De acordo com o calendário oficial de pagamentos, nesta semana quatro grupos devem receber a liberação do benefício. Nesta quarta (19), vai ser a vez daqueles que possuem o Número de Inscrição Social terminado em 2. Essas são as pessoas que historicamente recebem primeiro. Veja o calendário da semana:

Terça-feira (18) – NIS 1 – Pagamento feito

Quarta-feira (19) – NIS 2 – Pagamento sendo feito hoje

Quinta-feira (20) – NIS 3

Sexta-feira (21) – NIS 4

Logo depois desses quatro pagamentos, o Governo Federal vai dar uma pausa de dois dias nos repasses. Isso porque eles só irão pagar o benefício nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Como se sabe, o final de semana não é formado por dias úteis e portanto não registraram nenhum tipo de liberação.

As pessoas que possuem o NIS terminado em 2 já estão com o dinheiro depositado na conta desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (19). Pelo que se sabe até aqui, eles já podem movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem ou do Internet Banking. Há ainda a opção de fazer o saque do benefício.

Todas essas regras, aliás, valem também para as pessoas que estão entrando no programa neste momento. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 3 milhões de brasileiros entraram no projeto neste mês de janeiro. Eles não terão nenhuma diferenciação nas regras. Recebem portanto nos mesmos moldes.

R$ 400 é o mínimo

Como dito, o Ministério da Cidadania já cravou que ninguém vai receber menos do que os R$ 400. Foi exatamente isso que já tinha acontecido com os pagamentos do último mês de dezembro. Os repasses podem até passar disso, mas nunca podem ser menores.

Caso você perceba que não recebeu R$ 400 completos no Caixa Tem, é preciso procurar por outras contas. É que em dezembro do ano passado existiram vários casos de pessoas que receberam o dinheiro de forma dividida em dois locais diferentes.

Isso não é feito de forma proposital. Acontece que o sistema estava instável e o Governo acabou se atrapalhando no momento desse depósito. Não se sabe se isso irá se repetir. Mas é importante prestar atenção nos indícios.