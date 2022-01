Auxílio Gás 2022 para 5,4 milhões de famílias neste início de 2022; veja quem poderá

Atenção, trabalhadores! O Governo e a Caixa Econômica Federal já têm data para começar o pagamento do Vale-Gás NACIONAL. De acordo com informações governamentais, a partir do dia 18 de janeiro, o pagamento do benefício será liberado para mais de 5,4 milhões de famílias beneficiárias.

Antes de tudo, é muito importante destacar que não é necessário realizar inscrição para receber o benefício. Isso porque as famílias foram selecionadas pelo Ministério da Cidadania, de acordo com os critérios do Programa.

Vale lembrar que as famílias dos municípios atingidos pelas chuvas nos estados da Bahia e Minas Gerais tiveram o pagamento iniciado desde o último dia 27.

Para receber o Vale-Gás, será necessário atender os seguintes requisitos:

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606);

Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada da assistência social, o BPC, que prevê um salário mínimo mensal (R$ 1.212) à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a família.

Cabe ressaltar que a lei estabelece que o auxílio será concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Qual o valor do vale gás?

O auxílio gás terá valor inicial de R$ 52, o equivalente a 50% do preço médio de um botijão de 13 kg. Terão direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até um salário mínimo, e as que possuem entre seus membros, um segurado do BPC.

As mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob medida protetiva de urgência também receberão o vale gás. Ao todo, o benefício será destinado a cerca de 5,5 milhões de famílias.

O programa terá duração de 5 anos, caso não seja prorrogado pelo Governo Federal. Neste sentido, o pagamento será de 30 parcelas, sendo uma a cada dois meses.

Calendário de janeiro do vale gás

Confira a seguir as datas de pagamento do auxílio gás, segundo o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS):

Final NIS 1: 18 de janeiro;

Final NIS 2: 19 de janeiro;

Final NIS 3: 20 de janeiro;

Final NIS 4: 21 de janeiro;

Final NIS 5: 24 de janeiro;

Final NIS 6: 25 de janeiro;

Final NIS 7: 26 de janeiro;

Final NIS 8: 27 de janeiro;

Final NIS 9: 28 de janeiro;

Final NIS 10: 31 de janeiro.

Com relação aos depósitos e saques, o benefício será repassado por meio dos pagamentos do Auxílio Brasil. Os beneficiários poderão consultar a disponibilidade dos recursos no aplicativo do Auxílio Brasil ou do Caixa Tem, além de entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa, no telefone 111.