Auxílio Gás de R$ 52 já está sendo pago; veja como receber

O Auxílio Gás começou a ser pago junto ao Auxílio Brasil no dia 18 deste mês. Para ter acesso ao benefício, o interessado não precisa fazer inscrição específica, uma vez que são contemplados pelo Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

De modo geral, são contempladas as famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606 em 2022). Também são atendidas as famílias que tenham entre seus membros pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além dessas, são priorizadas as famílias de baixa renda que possui entre seus integrantes mulher vítima de violência doméstica sob medida protetiva de urgência.

O valor do benefício é de R$ 52, conforme a regra de subsidiar 50% do preço médio atual do botijão de gás de 13kg, segundo a ANP. Cabe salientar que a quantia pode ser reajustada, conforme a atualização do preço do gás de cozinha.

Com relação ao calendário do auxílio gás, é o mesmo usado para distribuição dos benefícios do Auxílio Brasil. Lembrando que os repasses ocorrem segundo o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Veja:

Final 1 – 18 de janeiro;

Final 2 – 19 de janeiro;

Final 3 – 20 de janeiro;

Final 4 – 21 de janeiro;

Final 5 – 24 de janeiro;

Final 6 – 25 de janeiro;

Final 7 – 26 de janeiro;

Final 8 – 27 de janeiro;

Final 9 – 28 de janeiro;

Final 0 – 31 de janeiro.

O saque do benefício deve ser realizado de acordo com o meio em que o cidadão recebe o abono do Auxílio Brasil. Neste caso, aqueles que recebem pelo cartão do programa, precisam resgatar o benefício pela ferramenta. O mesmo ocorre com aqueles que tem acesso ao abono pelo Caixa Tem.

Caixa libera pagamento do auxílio de R$400 hoje

O Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, libera nesta terça-feira, 25 de janeiro, o pagamento de um novo lote do Auxílio Brasil. O valor mínimo de R$400 está confirmado aos beneficiários, conforme informou o Ministério da Cidadania e será pago para aproximadamente 17,5 milhões de trabalhadores.

Segundo informações do calendário oficial de pagamentos, nesta semana cinco grupos devem receber a liberação do benefício. Nesta terça-feira (25), será a vez daqueles que possuem o Número de Inscrição Social terminado em 6. Essas são as pessoas que historicamente recebem o auxílio primeiro. Veja o calendário da semana:

Segunda-feira (24) – NIS 5 – Pagamento realizado

Terça-feira (25) – NIS 6 – Pagamento sendo feito hoje

Quarta-feira (26) – NIS 7

Quinta-feira (27) – NIS 8

Sexta-feira (28) – NIS 9

Logo depois desses quatro pagamentos, o Governo Federal dará uma pausa de dois dias nos repasses. Isso porque eles só irão efetuar o pagamento do benefício nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Como se sabe, o final de semana não é formado por dias úteis e portanto não registraram nenhum tipo de liberação.

As pessoas que possuem o NIS terminado em 6 já estão com o dinheiro depositado na conta desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (25). Pelo que se sabe até aqui, eles já podem movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem ou do Internet Banking. Há ainda a opção de fazer o saque do benefício.

Todas essas regras, aliás, valem também para as pessoas que estão entrando no programa neste momento. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 3 milhões de brasileiros entraram no projeto neste mês de janeiro. Eles não terão nenhuma diferenciação nas regras. Recebem portanto nos mesmos moldes.