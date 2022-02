Avião de pequeno porte com família baiana cai em fazendo de Nelson Piquet no DF

Na manhã desde segunda-feira (31), um avião de pequeno porte caiu no Aeródromo Nelson Piquet, em Brasília. Na nave estavam a família de um produtor rural da Bahia, que saiu do município de Luis Eduardo Magalhães (BA).

De acordo com o G1, além do piloto, estavam à bordo outras quatro pessoas: Renato Joner, produtor rural e dono da aeronave; Renata Andrea Joner, filha do produtor rural; Thiago Parry, marido de Renata; e um bebê de 2 meses, filha do casal e neta do produtor rural.