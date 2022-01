Axézin recebe Alexandre Peixe e convidados no próximo sábado (5); ingressos à venda

A primeira edição de 2022 do Axézin Salvador já está com data marcada! O evento acontece no próximo dia 5 (sábado), na Casa Pia, no Pátio São Joaquim. A festa é comandada pelo cantor e compositor Alexandre Peixe, que recebe no palco convidados especiais, além das apresentações da fanfarra do Gravata Doida e do DJ Papau.

Os ingressos são limitados e o evento vai seguir todos os protocolos vigentes e necessários para manter a segurança do público.

Num ambiente mais intimista e com decoração temática, Peixe interpreta os sucessos da história do Axé Music.“Esse projeto é muito especial pra mim porque me faz relembrar onde tudo começou na minha carreira de cantor! Antes, eu era apenas compositor, mas resolvi montar um show que se chamava, na época, ‘Peixe Canta Axé das Antigas’ e nunca mais saí dos palcos! Fazer esse repertório com o Axézin, é revisitar minhas origens, poder homenagear grandes ídolos e também reverenciar esse grande legado que essa música Trieletrizante da Bahia tem“, pontuou Peixe.



Axézin Salvador

Atrações: Alexandre Peixe e convidados, Fanfarra do Gravata Doida e DJ Papau.

Data: Dia 05/02, sábado, a partir das 17h

Local: Pátio São Joaquim (Casa Pia)

Endereço: AV. Jequitaia, 375, Calçada

Vendas: Sympla, Partik, Ticketmaker, Novotel e na sede da Oquei.

Valor: Primeiro lote 100,00 (lote promocional)