Azul Linhas Aéreas tem vagas de emprego pelo país

A Azul Linhas Aéreas, uma das maiores companhias aéreas do Brasil, está oferecendo vagas de emprego em diversas regiões do país. As oportunidades incluem trabalhar de forma presencial e remota, além de cargos efetivos e temporários. Veja, a seguir, as chances disponíveis e como se candidatar!

Azul Linhas Aéreas abre novas oportunidades para o Brasil

A Azul Linhas Aéreas é a maior companhia aérea do Brasil em relação ao número de decolagens e cidades que oferecem atendimento. Atualmente, a companhia possui mais de doze mil tripulantes que trabalham juntos para construir uma empresa cada vez maior e melhor.

Acompanhe as vagas disponíveis pela empresa:

Advogado Contratos PI;

Advogado Regulatório PI;

Agente de Aeroporto – vaga para diversos aeroportos do país;

Almoxarife;

Analista de Cargas Júnior;

Analista Contábil SR – cargo temporário;

Analista de Inteligência Operacional;

Analista Financeiro PI;

Analista de Risco SR;

Analista de Governança TI SR;

Analista Safety Data Júnior;

Analista de Segurança da Informação PI;

Analista Tesouraria SR;

Arquiteto TI;

Assistente Financeiro – cargo temporário;

Banco de Talentos – atendimento Call Center;

Banco de Talentos – Comissário de Voo;

Comissário de Voo – contrato com tempo determinado;

Coordenador de Infraestrutura;

Controlador MCC I;

Especialista de Dados – manutenção;

Jovem Aprendiz – várias áreas disponíveis dentro da empresa;

Líder de Manutenção de Linha;

Técnico em Segurança do Trabalho PI.

Veja também: Nubank tem mais de 50 vagas de emprego pelo Brasil

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções disponíveis pela companhia Azul, os profissionais devem possuir qualificações que exigem o cargo pretendido e efetuar um cadastro online através do site de inscrições.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!