B2W Digital abre vagas de emprego; veja funções e localidades

A B2W Digital, uma das mais conceituadas empresas do comércio de eletrônicos, está ofertando novas oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. Confira abaixo mais informações sobre os cargos disponíveis, além das qualificações mínimas e das vantagens oferecidas pela empresa!

B2W Digital abre novas oportunidades de emprego

A B2W, atua no setor de eletrônicos desde 2006, quando foi fundada através da junção de grandes marcas como Americanas, Submarino e Shoptime. As vagas disponíveis são destinadas a profissionais com experiência nas áreas de atuação.

Segue a relação de cargos disponíveis para integrar o time de funcionários da empresa:

Operador de empilhadeira;

Supervisor de operações;

Técnico de manutenção;

Analista de remuneração sênior;

Analista de dados pleno;

Analista fiscal pleno;

Assistente fiscal;

Analista financeiro;

Analista de projetos;

Assistente administrativo;

Auxiliar operacional de logística;

Líder de operações;

Supervisor de operações;

Analista de dados;

Analista de Marketing Pleno;

Analista de operações Junior;

Entre outras.

Dentre as oportunidades citadas acima e as muitas outras oferecidas pela B2W, a empresa exige dos futuros colaboradores uma série de qualificações mínimas para ocupar os cargos, tais como ensino médio completo, experiência na função, disponibilidade para trabalhar em escalas, e para algumas vagas, ensino de graduação superior ou técnico em área específica ou correlata a de atuação.

Como se candidatar

Para os interessados em preencher uma das vagas para trabalhar na B2W, as inscrições devem ser feitas via link de participação.

Os novos profissionais da B2W Digital terão a sua disposição uma boa lista de benefícios, como programa de treinamentos, convênio com empresas parceiras, desconto de produtos, assistência médica e odontológica, além de muitos outros.

