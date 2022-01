B2W Digital tem 22 vagas de emprego no país

A B2W Digital, companhia brasileira do comércio eletrônico, divulgou novas 22 oportunidades de emprego. Os cargos são para várias regiões do país, e abrangem diferentes áreas de atuações dentro da empresa. Veja as colocações disponíveis e como se candidatar, abaixo!

B2W Digital está com oportunidades no Brasil

A B2W Digital, líder no comércio eletrônico do país, oferece seus serviços através de uma plataforma digital, onde apresenta modelos multi canais, multi negócios e multimarcas. Fundada no ano de 2006, a companhia presta serviços para empresas de grande porte, como a Americanas, Submarino, Shoptime, Digital Finance e diversas outras.

Acompanhe as vagas disponíveis:

Operadores de Empilhadeira;

Técnicos em Segurança do Trabalho;

Supervisores Operacionais de Logística;

Analistas de Operações (Júnior);

Analistas Financeiros;

Assistentes Fiscais;

Analistas Fiscais (Pleno);

Analistas de Dados (Pleno);

Analistas de Remuneração (Sênior);

Técnicos de Manutenção;

Supervisores de Operações;

Analistas de Operações (Pleno);

Analistas de Dados;

Fiscais de Prevenção de Perdas;

Analistas de Projetos (Sênior);

Assistentes de Projetos (Melhoria de Processos);

Analistas de Projetos (Melhoria de Processos) – Sênior;

Analistas de Importação.

Todos os cargos citados acima exigem nível técnico completo e/ou superior, além de qualificações que alteram conforme a vaga pretendida.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar um dos cargos oferecidos pela B2W Digital, os profissionais que atenderem aos requisitos deverão acessar a página de inscrições e efetuar seu cadastro online na vaga que pretende atuar.

Vale ressaltar que todas as oportunidades são destinadas para diferentes regiões do país, sendo necessário atentar-se à localização antes de finalizar sua inscrição.

