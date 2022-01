BA-093 será temporariamente interditada no sábado para obras de duplicação da pista

No sábado (22), a partir das 9h30, a rodovia BA-093 será interditada temporariamente por cerca de uma hora, em ambos os sentidos, na altura do Km 1,6, para a remoção de interferências da área, onde ocorre as obras de duplicação das pistas.

De acordo com orientações, os motoristas que precisarem utilizar os acessos das Avenidas Paulo Souto e Washington Luiz, em Simões Filho, devem seguir em direção à BR-324 ou no sentido inverso.

Já veículos longos podem evitar o trecho interditado contornando pelo acesso da BR-324 com a rodovia Canal de Tráfego, na altura da saída do Km-593 e, em seguida retornando para a BA-093.

Ou, no sentido Simões Filho, utilizar o complexo viário da BA-093, na altura do Km-12, com opção de seguir pela BA-535 ou BA-524/BA-522, com acesso à BR-324.