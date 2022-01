Baco Exu do Blues traz memórias, amor e raiva em ‘Quantas vezes você já foi amado?’

“Quantas vezes você já foi amado?”, esta indagação é o título do terceiro álbum de estúdio do cantor e compositor Baco Exu do Blues.

“Eu sinto tanta raiva que amar parece errado”. O primeiro verso da introdução da nova obra de um dos principais nomes da cena contemporânea já diz muito sobre o tema. O disco fala da forma de um homem preto receber e dar afeto. No novo trabalho, o cantor lembra suas dores e amores com rimas que prometem hipnotizar o público.

Exu do Blues está de volta e com todo coração, explicitando as formas do povo preto expressar sentimentos. Produzido por Marcelo Delamare, QVVJFA traz beats de JLZ, Dactes e Nansy Silvvz. O resultado é uma avalanche de sentimentos e musicalidade.