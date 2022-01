Bahia atinge 23.985 casos ativos de Covid-19 nesta quarta; 18 óbitos foram registrados

A Bahia alcançou 23.985 casos ativos de Covid-19 nesta quarta-feira (26). O número é superior a todos os registro de 2021. Última vez que o estado atingiu essa quantidade de ocorrências foi em 2 de julho de 2020.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), ainda foram registrados mais 6.455 casos da doença em 24 horas, com 18 óbitos. Outras 4.087 se recuperaram da Covid-19.

Dos 1.331.776 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.279.954 já são considerados recuperados, 23.985 estão ativos e 27.837 tiveram óbito confirmado.

Até o momento, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para adultos é de 73%. Já para leitos pediátricos, 93% estão ocupados.

Ainda segundo o boletim, 1.724.530 casos descartados e 299.477 em investigação. Na Bahia, 55.996 profissionais da saúde testaram positivo para a Covid-19.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quarta.