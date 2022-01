Bahia atinge 29.670 casos ativos de Covid-19, segundo maior número durante toda pandemia

Nesta sexta-feira (28), foram registrados 7.991 casos de Covid-19 na Bahia e 28 óbitos. Com isso, o estado atinge a marca de 29.670 casos ativos da doença, o segundo maior desde o começo da pandemia.

O boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) também registra 4.974 recuperados, .726.457 casos descartados e 305.255 em investigação.

Dos 1.347.375 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.289.811 já são considerados recuperados e 29.670 evoluíram para óbito.

Além disso, na Bahia, 56.781 profissionais da saúde já testaram positivo para Covid-19.

No momento, a Bahia registra 75% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados para adultos. Já os leitos pediátricos, estão com a taxa de 69% de ocupação.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta sexta.

Vacinação

Até o momento, a Bahia tem 11.087.329 pessoas vacinadas com a primeira dose, 264.217 com a dose única, 9.404.099 com a segunda dose e 2.308.875 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 53.483 crianças já foram imunizadas.