Bahia atinge 9.479 casos ativos de Covid-19, maior número desde julho de 2021

Com mais 1.795 casos de Covid-19 nas ultimas 24 horas, a Bahia alcançou a marca de 9.479 casos ativos da doença em todo o estado. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), também foram registrados no boletim, divulgado nesta segunda-feira (17), mais 10 óbitos.

Esta é a maior taxa de casos ativos de Covid-19 desde 16 de julho de 2021, quando o número era de 10.054 ocorrências. Ainda segundo o balanço, cerca de 1.361 pacientes se recuperaram da doença nas últimas 24 horas.

Dos 1.290.351 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.253.200 já são considerados recuperados e 27.672 tiveram óbito confirmado. Além disso, 1.713.780 casos foram descartados e 278.799 estão em investigação.

Na Bahia, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão em 66% para adultos e 72% para leitos pediátricos.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta segunda.