Bahia bate Campinense e estreia com vitória na Copa do Nordeste

O Tricolor de Aço venceu a partida por 3 a 1, neste sábado (29). As informações são do ge.globo/bahia.

Quase um ano após golear o mesmo Campinense pelo placar de 7 a 1 pela Copa do Brasil 2021, o Bahia chegou em Campina Grande disposto a manter o tabu de 60 anos sem derrota para a equipe paraibana.

O placar foi aberto com Marco Antônio. Em seguida, a Raposa empatou com Felipinho, mas dois gols em quatro minutos — um deles de falta de Rodallega — deu números finais à partida.

A estreia do Bahia foi com vitória na Copa do Nordeste fora de casa.