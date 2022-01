Bahia bate Doce Mel por 1 a 0

O Bahia desencantou na noite desta quinta-feira (26) e venceu a primeira partida na temporada. De portões fechados para a torcida, o Tricolor de Aço bateu o Doce Mel na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

O único gol da partida apareceu na reta final da partida. Luiz Henrique soltou o pé e marcou o tento aos 37 do segundo tempo. Com o triunfo, o Bahia agora ocupa a terceira posição da tabela do estadual.