Bahia: cerca de 80 kg de cocaína é apreendida dentro de veículo na BR-101

Cerca de 80 kg de cocaína foi encontrada por policiais rodoviários federais, na noite de sexta-feira (14), dentro de um veículo no km 288, da BR-101, trecho do município de Lage, na Bahia. De acordo com informações da PRF, os 79 quilos de droga estavam separados em pacotes e escondidos no teto de um Fiat/Doblò.

Um homem, de 44 anos, foi preso. O morador de Pontes de Lacerda (MT) não contou aos policiais para onde iria levar a droga. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, para formalização do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.