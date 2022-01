Bahia é o clube do Nordeste mais valioso do Brasil; confira ranking

O Bahia é o clube do Nordeste mais valioso do Brasil, aponta um estudo realizado pela consultoria Sports Value. O Tricolor aparece em 15º lugar na lista. Já o clube que mais vale no país é o Flamengo, seguido pelo Palmeiras.

O Bahia aparece com valor de R$ 429 milhões. São mais de R$ 100 milhões a frente do Fortaleza, em 18º, com R$ 351 milhões, e Sport, em 19º, com R$ 345 milhões. Outros representantes da região são o Santa Cruz (23º, com R$ 295 milhões), Ceará (24º, com R$ 292 milhões), Náutico (25º, com R$ 287 milhões) e o Vitória, que fecha o top 30, com R$ 155 milhões.