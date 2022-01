Bahia Pesca lança curso gratuito e online de criação de camarão

No curso, o instrutor e coordenador da Bahia Pesca, Jerônimo de Souza Filho, abordará as espécies melhor adaptadas à criação na Bahia, métodos de engorda, densidade ideal de povoamento e tamanho adequado dos viveiros escavados, dentre outras informações essenciais para um processo produtivo eficiente.

O curso tem um total de cinco aulas que irão ao ar todas as quartas-feiras, às 9h, no perfil Bahia Pesca TV, no YouTube. Os técnicos do órgão seguirão à disposição para retirar dúvidas sobre o curso através do telefone (75) 3201-2122 ou pelo e-mail josejeronimo.souzafilho@bahiapesca.ba.gov.br.