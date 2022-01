Bahia possui 9.055 casos ativos de Covid-19; índice é o maior desde julho de 2021

Os números da Covid-19 seguem em alta na Bahia. Ao todo são 9.055 pessoas com a doença em todo o estado. O número de ativos é o maior desde 23 de julho de 2021, quando a Bahia registrou 9.301 ocorrências.

As informações foram divulgadas neste domingo (16), através do boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Nas últimas 24 horas, foram registrados 1,472 casos de Covid-19, um aumento de 0,11%, além de 4 mortes pela doença.

Na vacinação, 10.882.483 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 264.128 com a dose única, 8.971.149 com a segunda dose e 1.727.536 com a dose de reforço.