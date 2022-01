Bahia regista mais 4,5 mil casos de Covid-19 em 24h; casos ativos chegam a 13.262

Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 4.887 de Covid-19, alcançando a marca de 13.262 pessoas infectadas pelas doença do estado. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), divulgados nesta quarta-feira (19).

O boletim epidemiológico ainda registra 16 óbitos e 2.589 recuperados no período. Com os números desta quarta, o estado já tem uma alta de 625% em relação ao primeiro dia desde ano.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quarta.