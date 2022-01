Bahia registra 2.376 novos casos de Covid-19 e 18 óbitos nas últimas 24 horas

Com os novos números, o estado atingiu 19.995 casos ativos da Covid-19. A última vez que a Bahia registrou um número maior foi em 14 de março de 2021, com 20.474 ativos.

A pasta informa que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde.

Até o momento, 11.052.747 pessoas estão vacinadas com a primeira dose na Bahia, 263.691 com a dose única, 9.320.904 com a segunda dose e 2.080.641 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 24.436 crianças já foram imunizadas no estado.