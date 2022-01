Bahia registra 5.101 novos casos de Covid-19 e 21 óbitos nas últimas 24 horas

Segundo a Sesab, os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Até o momento, a Bahia tem 11.035.327 pessoas vacinadas com a primeira dose, 263.587 com a dose única, 9.267.100 com a segunda dose e 2.052.834 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 18.627 crianças já foram imunizadas.