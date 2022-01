Bahia registra 705 casos de Covid-19 e mais 12 óbitos pela doença em 24 horas

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o estado registrou 705 novos casos de Covid-19 e 12 mortes nas últimas 24 horas.

Dos 1.272.667 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.242.917 já são considerados recuperados, 2.200 encontram-se ativos e 27.550 tiveram óbito confirmado. O boletim epidemiológico ainda contabiliza 1.692.005 casos descartados e 265.819 em investigação.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quarta-feira.

Quanto as taxas de ocupação dos leitos em Salvador, de 295 leitos ativos, 184 estão ocupados, cerca de 62% da taxa. Já as UTIs pediátricas apresentam 85% de ocupação. Ainda na capital baiana, os leitos clínicos para adultos estão com 54% de ocupação e, os pediátricos, estão com 87%.

O boletim completo está disponível no site da Sesab e no Business Intelligence.