Bahia registra 776 novos casos de Covid-19 e três óbitos em 24 horas

Na últimas 24 horas, a Bahia registrou 776 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,06%) e mais três óbitos pela doença no estado. Os dados são do boletim epidemiológico deste domingo (9), divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

Também foram registrados 428 recuperados no período. Dos 1.277.608 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.245.555 já são considerados recuperados, 4.461 encontram-se ativos e 27.592 tiveram óbito confirmado. No estado, as taxas de ocupação de leitos de UTI registram 58% para adultos e 83% para pediátrica.

O boletim ainda contabiliza 1.700.104 casos descartados e 271.434 em investigação. Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste domingo.

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas. O boletim completo está disponível no site da Sesab ou no Business Intelligence.