Bahia registra mais de 2 mil casos de H3N2 e 100 mortes; letalidade é de 22%

De 1° de novembro de 2021 até 18 de janeiro deste ano, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) registrou 2.184 casos de Influenza A, do tipo H3N2, distribuídos em 193 municípios. Deste total, metade são de residentes de Salvador, com 1.104 (50,54%) ocorrências. As amostras são de casos de Síndrome Gripal (SG).

De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, dos 2.184 casos, 454 evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e necessitaram de internação. Ao menos 100 pessoas morreram, uma letalidade de 22,02%.

Até o momento os óbitos foram registrados nos municípios de Salvador (58), Feira de Santana (6), Teixeira de Freitas (6), Canavieiras (2), Ilhéus (2), Mulungu do Morro (2), Jequié (2), São Sebastião do Passé (2), Simões Filho (2) , Valença (02) e 01 óbito para cada um dos seguintes municípios: Mairi, Cabaceiras do Paraguaçu, Camaçari, Candeias, Catu, Guanambi, Itagimirim, Ituberá, Laje, Maragogipe, Nazaré, Pojuca, Ribeira do Pombal, Sapeaçu, Tanquinho, Urandi e Jequiriçá.

Do total de vítimas pela doença, 50 são do sexo feminino e 50 do masculino. A maioria dos óbitos ocorreram na faixa etária acima de 80 anos, cerca de 53 pessoas. Os outros são das faixas de 70 a 79 anos, com 17 óbitos, seguido de 60 a 69 anos com nove mortes, 50 a 59 anos (10), 40 a 49 anos (6), 30 a 39 anos (3) e 10 a 14 anos com duas mortes.

Sobre o óbito registrado anteriormente em criança de 4 anos, após revisão da causa básica de morte, foi reclassificado para óbitos por outras causas.

Quanto aos antecedentes vacinais, foi observado que apenas 10 casos que evoluíram a óbito foram vacinados contra Influenza . No que se refere ao tratamento com antiviral, 31 utilizaram o oseltamivir (Tamiflu). Além disso, também foi verificada a presença de comorbidades e/ou condições de risco para agravamento da doença em 78 óbitos.

O Laboratório Central de Saúde da Pública da Bahia e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Sesab confirmaram 23 casos de infecção simultânea dos vírus da Influenza e Covid-19, denominada Flurona.

Os casos foram notificados nos municípios de: Alagoinhas (02), Camaçari (01), Feira de Santana (02), Juazeiro (01), Lauro de Freitas (01), Muniz Ferreira (01), Mutuípe (01), Salvador (13), Vitória da Conquista (01). São dez (10) pacientes do sexo masculino e treze (13) do sexo feminino, com idades entre 8 e 91 anos.

Enquanto a vacina Influenza da campanha de 2022 está em fase de produção, a recomendação da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) é que a população adote as seguintes precauções: