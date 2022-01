Bahia registra mais de 7 mil novos casos de Covid-19, 29 óbitos e 26,6 mil casos ativos

Nesta quinta-feira (27), a Bahia registrou 7.608 casos de Covid-19 e mais 29 óbitos. O número de casos ativos da doença já chega a 26.681 em todo o estado. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

Segundo o boletim epidemiológico, nas últimas 24 horas também foram registrados 4.883 recuperados da Covid-19. Contabiliza ainda 1.725.500 casos descartados 302.676 em investigação.

Dos 1.339.384 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.284.837 já são considerados recuperados e 27.837 evoluíram para óbito. Na Bahia, 56.388 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Nesta quinta, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para leitos adultos, tem taxa de 71%. Já para UTI pediátrica, 97% dos leitos estão ocupados.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quinta.