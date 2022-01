Bahia registra mais de 700 casos de picadas de aranha em 2021

As aranhas estão à solta na Bahia. De acordo com informações do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CIATox-BA) foram registrados em todo o ano de 2021, 749 casos de picadas de aranha em todo o estado.

No último sábado (1), uma mulher foi internada no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, após de ter sido picada por uma aranha, dentro de casa no bairro da Federação. O caso aconteceu na Rua 11 de Agosto e moradores relatam casos semelhantes há pelo menos três meses na região.

A vítima, identificada como Ana Beatriz Santos, permanece na unidade para tratar as dores, febre alta e inflamação abdominal provocada após o acidente. Ela comentou que foi picada na perna e, desde então, também não consegue andar por causa da picada.

“Fui mordida por uma aranha tipo marrom, na madrugada de sábado para domingo. Desde então estou aqui internada porque o veneno percorreu minha corrente sanguínea e deu inflamação no meu abdômen e na perna. Na perna foi onde ela picou, basicamente na coxa. Mao estou conseguindo andar ainda. Sinto muitas ores, estou tendo febre, dores de cabeça, entre outras dores”, comentou ela ao G1 Bahia.

Outra mulher adulta também foi picada por uma aranha no mesmo bairro, e não há informações sobre o estado de saúde dela. De acordo com o coordenador do Ciatox, Jucelino Nery, em casos de acidente com o animal, é recomendável que seja feita uma fotografia. Ele destacou que o caso específico de Ana Beatriz não se trata da aranha-marrom.

“É importante ressaltar que nem toda aranha de cor marrom é a aranha-marrom de importância clínica. O que provavelmente ocorreu ali foi infecção secundária. O quadro que ela está apresentando não é em decorrência do envenenamento, que é a entrada de bactéria no local da picada por alguma coisa que foi passada no local ou bactéria da própria pele”, explicou ao G1 Bahia.

Nery comentou que as aranhas mais comuns e que oferecem mais risco à população em Salvador são as espécies Marrom e Armadeira. No entanto, acidentes não são tão comuns dentro de casa.

Vale pontuar que em imóveis, os animais se escondem principalmente nos cantos de parede, atrás de móveis, debaixo de móveis, além também de buscar morada debaixo de cascas de árvores, debaixo de telhas e locais geralmente escuros. Em casos de acidente, a população pode procurar as Unidades de Saúde ou o próprio Ciatox. O centro fica localizado no Hospital Geral Roberto Santos, no bairro do Cabula, em Salvador.