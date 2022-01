Bahia tem 8.732 casos ativos de Covid-19; oito óbitos foram registrados neste sábado (15)

Nas últimas 24h, de acordo com a pasta, foram registradas oito mortes e 918 casos da Covid-19 na Bahia. Além disso, foram contabilizados 738 recuperados.

Este número é o maior desde 24 de julho de 2021, quando a Bahia registrou 9.042 casos ativos da doença. De acordo com a Sesab, os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde.