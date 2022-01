Bahia ultrapassa 10 mil casos ativos da Covid-19; 23 óbitos são registrados

Nesta terça-feira (18), a Bahia atingiu a marca de 10.980 casos ativos da Covid-19. A última vez que o estado teve um número maior que o desta terça foi em 13 de julho de 2021, quando foram registrados 11.055 ocorrências.

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) ainda aponta que nas últimas 24 horas mais 3.918 casos da doença foram registrados, com 23 óbitos. No mesmo período, cerca de 2.394 pessoas se recuperaram da Covid-19.

Dos 1.294.269 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.255.594 já são considerados recuperados e 27.695 tiveram óbito confirmado. Na Bahia, 53.861 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão em 65% para adultos e 66% para leitos pediátricos.

Foram contabilizados também 1.715.590 casos descartados e 281.830 em investigação. Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta terça.