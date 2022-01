Bahia ultrapassa 14 mil casos ativos de Covid-19; veja boletim

Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou mais 3.889 casos de Covid-19. Com as novas ocorrências, o número de casos ativos da doença chegou a 14.743.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quinta-feira.

Até esta quinta-feira são 11.009.610 pessoas vacinadas com a primeira dose, 263.539 com a dose única, 9.195.329 com a segunda dose e 1.985.168 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 13.652 crianças já foram imunizadas.