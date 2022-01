Bahia vacina mais de 90% dos animais em 2ª fase de campanha contra febre aftosa

Mais de 90% dos bovinos e bubalinos com até 24 meses foram vacinados contra a febre aftosa em toda a Bahia. Esse foi o resultado da 2ª Campanha de imunização contra a doença, iniciada em novembro de 2021 e prorrogada até 31 de dezembro. A vacinação foi prorrogada devido a pandemia de Covid-19, além do surto de gripe, problemas na distribuição e frascagem de vacinas no mercado e, por fim, das chuvas torrenciais que colocaram mais de 100 municípios sob decreto de calamidade pública na Bahia.

Dados foram apresentados na terça-feira (25) pelo Secretário da Agricultura, João Carlos Oliveira e pelo diretor da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), Oziel Oliveira.

Dos 11.674.510 bovídeos existentes cadastrados na Adab, 3.960.632 possuem entre zero e 24 meses. A Agência tem 198.507 criadores cadastrados em 283.839 propriedades. “Diante desses números e das dificuldades enfrentadas, concluir as campanhas com êxito tem exigido um esforço hercúleo dos nossos técnicos”, aponta o diretor de Defesa Animal, Carlos Augusto Espínola.