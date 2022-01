Bahia vai ser o estado com maior número de atendidos

O estado da Bahia é a unidade da federação com o maior número de usuários do Auxílio Brasil. De acordo com informações do próprio Ministério da Cidadania, algo em torno de 2,16 milhões de pessoas irão receber o benefício em questão já a partir deste mês de janeiro. Pelo menos é o que se sabe.

Isso deve acontecer mesmo se sabendo que a Bahia não é o estado mais populoso do país. De acordo com analistas, isso mostra que os estados da região Nordeste acabam sendo os que mais precisam dessa ajuda neste momento. Além da Bahia, Pernambuco e Ceará também estão no top 6 de estados com mais beneficiários.

Pela conta do Ministério da Cidadania, a Bahia lidera com os números de atendidos. Estamos falando de cerca de 2,16 milhões. Logo depois vem São Paulo, que é o estado mais populoso do país. Segundo a pasta, algo em torno de 2,14 milhões de paulistas irão receber o Auxílio Brasil já a partir deste mês de janeiro.

Em terceiro lugar vem Pernambuco. O segundo estado nordestino com o maior número de usuários do Auxílio Brasil deverá atender cerca de 1,39 milhões neste mês. Em quatro vem o estado de Minas Gerais, com 1,38 milhão de beneficiários. Essa unidade da federação está sofrendo muito com as fortes chuvas nos últimos dias.

Imagina-se que esse dinheiro neste momento vá acabar ajudando também os moradores de regiões atingidas por esses temporais. Números mais atualizados desta quarta-feira (12) mostram que o estado atingiu a marca de 24 mortes. Por isso, entende-se que essa quantia vai poder ajudar muita gente por lá.

Você Pode Gostar Também:

Quanto cada um vai receber

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, ninguém vai receber menos do que R$ 400 neste mês de janeiro. Quem originalmente recebe menos do que isso, vai receber uma espécie de complemento para chegar neste valor.

Isso vale para todo mundo. Tanto para as pessoas que entraram no benefício agora, como também para aqueles que estavam recebendo desde o ano passado. Todos os usuários receberão, no mínimo, R$ 400.

Críticas do Nordeste

Os números de usuários por estados mostram que o Governo tomou uma espécie de vacina contra críticas. É que nos últimos meses, membros do Consórcio regional, estavam dizendo que o Planalto estaria prejudicando o Nordeste nesta distribuição de vagas.

Vale lembrar que o atual Ministro da Cidadania, João Roma, é pré-candidato ao Governo da Bahia, estado que ganhou o maior número de vagas do Auxílio Brasil. Ele, no entanto, diz que esse movimento não seria eleitoreiro.

Auxílio Brasil vai até dezembro

Pelo que se sabe até aqui, o Auxílio Brasil, da maneira como está desenhado hoje, deve seguir fazendo pagamentos até o próximo mês de dezembro deste ano. Depois disso, não se sabe ainda o que vai acontecer.

Muito provavelmente essa é uma decisão que vai caber ao próximo Governo, seja ele de Bolsonaro ou não. Até aqui, só o que se sabe é que os pagamentos de R$ 400 estão garantidos até pouco depois das eleições presidenciais. É o que a lei diz.