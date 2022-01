Baile da Santinha: ingressos já estão à venda para edição com Alok, Tayrone e João Gomes

Os ingressos para a nova edição do ‘Baile da Santinha – In The Park’ já estão à venda. No próximo dia 14 de janeiro, se apresentam Alok, Tayrone, João Gomes e, claro, Léo Santana – que leva o show até o raiar do dia. Além dos shows, o diferencial é a programação proposta pelo parque de diversões montado no mesmo espaço.

Vale pontuar que o cantor João Gomes vai se apresentar pela primeira vez em Salvador e promete um show repleto de hits. Os interessados podem comprar os ingressos sem taxa e em até 3x no cartão na loja do Bora Tickets no 2º piso do Shopping da Bahia, na loja do Pida ou através do site. Os valores variam de R$ 70 a R$ 250 reais.

1ª edição do evento

A primeira edição do evento, realizada no dia 07 de janeiro, teve os ingressos esgotados. A primeira atração a subir no palco foi a banda Barões da Pisadinha, seguido de Dennis DJ e Luísa Sonza. O gigante subiu no palco e levou o público à loucura. Os principais sucessos do artista foram cantados durante o noite e até uma homenagem a cantora Marília Mendonça entrou no setlist.

Confira abaixo a galeria de fotos do primeiro dia do evento