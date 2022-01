Baile Pierrot deste sábado (8) é adiado por causa de surto de covid-19 em Salvador

O Baile Pierrot que aconteceria neste sábado (8), na nova área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, foi adiado após o aumento de casos de covid-19 e Influenza em Salvador. O evento agora acontecerá no dia 20 de fevereiro, no mesmo local, com as mesmas atrações – Bailinho de Quinta, Gerônimo e Fanfarra Pierrot.