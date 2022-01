Bailinho de Quinta é cancelado após cantora testar positivo para Covid-19

O Bailinho de Quinta, que aconteceria sábado (22), às 19h, no Largo da Tieta, foi cancelado após a vocalista do grupo testar positivo para Covid-19. Em nota, a produção divulgou que o estado de saúde da cantora é estável e que ela possui apenas sintomas leves.

Os clientes devem solicitar o reembolso através do Sympla. De acordo com a organização do evento a solicitação de restituição deve ser feita através do campo “Fale com o produtor”.

O prazo para cancelamento e devolução do valor vai depender do banco emissor do cartão usado para a compra do ingresso.