BAMIN abre vagas de emprego em Salvador

A BAMIN, mineradora que atua no Brasil há quinze anos, está disponibilizando vagas de emprego para Salvador. Confira os cargos e os requisitos exigidos para participar do processo de seleção, abaixo!

BAMIN anuncia oportunidades para Salvador

A BAMIN, mineradora especialista em extração, comercialização e beneficiamento do ferro, atua no Brasil há quinze anos investindo continuamente em grandes projetos na Bahia, o que torna o estado um dos maiores produtores de ferro do país.

Acompanhe as vagas e requisitos exigidos pela empresa:

Especialista em Transações Financeiras : necessário experiência anterior na função, superior completo em áreas relacionadas, MBA, conhecimento em mercado financeiro, Pacote Office e Inglês em níveis avançados;

: necessário experiência anterior na função, superior completo em áreas relacionadas, MBA, conhecimento em mercado financeiro, Pacote Office e Inglês em níveis avançados; Coordenador de Tesouraria : experiência na função, superior completo, MBA, implantação do SAP e módulos FI, AA e Pacote Office em nível avançado;

: experiência na função, superior completo, MBA, implantação do SAP e módulos FI, AA e Pacote Office em nível avançado; Especialista em Comunicação e Eventos : experiência anterior na função e Inglês fluente;

: experiência anterior na função e Inglês fluente; Coordenador de Compliance : experiência na função, superior completo em áreas relacionadas, geração de relatórios, gestão de dados e conhecimento em apresentações em níveis intermediários;

: experiência na função, superior completo em áreas relacionadas, geração de relatórios, gestão de dados e conhecimento em apresentações em níveis intermediários; Especialista em Gestão de Riscos : pós graduação ou MBA, CRA ativo, conhecimento avançado em Gerenciamento de Riscos e experiência anterior na função;

: pós graduação ou MBA, CRA ativo, conhecimento avançado em Gerenciamento de Riscos e experiência anterior na função; Estagiário de Contabilidade: necessário estar devidamente matriculado em instituições de nível superior, conhecimento no Pacote Office e Língua Inglesa será um diferencial.

Veja também: MINAX abre vagas de emprego para todo o Brasil

Como realizar sua candidatura

Para os candidatos que atenderem aos requisitos exigidos pela empresa BAMIN e residam na cidade de Salvador, deverão realizar um cadastro prévio na vaga pretendida através da página de participação.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!