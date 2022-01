Banana e mamão puxam alta da prévia da inflação na Região Metropolitana de Salvador

A prévia da inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) indica que a Região Metropolitana de Salvador tem a maior alta no mês de janeiro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26), pelo IBGE.

Para o cálculo do IPCA-15 deste mês, os preços foram coletados entre 14 de dezembro e 13 de janeiro, e comparados com os vigentes entre 13 de novembro e 13 de dezembro.

Segundo os dados, o IPCA-15 na Região Metropolitana de Salvador foi o maior para um mês de janeiro desde 2008. A banana e o mamão foram os vilões da inflação.

A média ficou acima da verificada em todo o país, com um total de 0,58%, enquanto na cidade foi registrado índice de 1,08%. O valor também é o maior entre as 11 áreas pesquisadas.

Região Metropolitana Salvador em janeiro foi o mais alto do país entre as 11 áreas pesquisadas pelo IBGE (Foto: Divulgação/IBGE)

Todos os nove grupos de produtos e serviços que formam o IPCA-15 tiveram alta este mês, sendo a alimentação (1,63%) a grande responsável pela pressão inflacionária. A taxa foi puxada pelo aumento na alimentação no domicílio (1,79%) e, em especial, das frutas (9,90%).

Por outro lado, a gasolina, que exerceu a maior pressão inflacionária na RMS em 2021, apresentou queda (-2,50%) e foi o item que mais ajudou a frear o aumento da prévia da inflação em janeiro.

Nos 12 meses encerrados em janeiro, o IPCA-15 da RM Salvador chegou a 11,45%, segundo maior índice do país e bem acima do resultado do Brasil como um todo (10,20%)

O IPCA-15 funciona como uma prévia da inflação oficial do mês, refletindo os preços coletados entre 14 de dezembro e 13 de janeiro.

Os vilões

O aumento que causou o maior impacto no índice geral da Região Metropolitana de Salvador no mês veio do grupo alimentação e bebidas (1,63%), puxado pela alimentação no domicílio (1,79%), e em especial, pelas frutas (9,90%).

Dentre os itens do grupo alimentação, a banana-prata (24,36%) foi o que mais colaborou para a alta da prévia da inflação. Já o maior aumento absoluto dentre todos os itens investigados veio do mamão (29,74%), que tem um peso menor na composição do índice da RMS.

O segundo grupo que mais impactou no aumento da prévia da inflação na RM Salvador foi o de habitação (1,19%), puxado pelas altas da taxa de água e esgoto (4,45%) e do condomínio (3,15%).

Alimentação e bebidas foram os responsável pelo aumento da inflação (Foto: Divulgação/IBGE)

Porém, dentre todos os itens investigados pelo IPCA-15, o que mais colaborou para o aumento da prévia da inflação na RMS foi o perfume (9,79%), que está dentro do grupo saúde e cuidados pessoais (1,18%), que teve a 3ª maior colaboração para o aumento do índice na região.

Os grupos artigos de residência (2,69%) e vestuário (2,62%) apresentaram os maiores aumentos absolutos, mas possuíram um peso menor para o crescimento do IPCA-15 na RMS.

Apesar do grupo transportes ter apresentado uma leve alta (0,12%), a queda no preço dos combustíveis (-2,40%), sobretudo da gasolina (-2,50%), foi o que mais ajudou a segurar a prévia da inflação na RMS em janeiro.