De acordo com a nota divulgada no dia 30 de dezembro de 2021 pelo Banco Central do Brasil (BCB), a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu 57,0% do Produto Interno Bruto (PIB), R$4,9 trilhões em novembro, reduzindo-se 0,1 p.p. do Produto Interno Bruto (PIB) no mês.

Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG)

Esse resultado refletiu, em especial, os impactos do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nominal (redução de 0,5 p.p.), do superávit primário (redução de 0,2 p.p.) e dos juros nominais apropriados (aumento de 0,5 p.p.).

Banco Central do Brasil: relação DLSP e PIB

No ano, a relação DLSP/PIB reduziu-se 5,5 p.p., evolução decorrente sobretudo dos efeitos do crescimento do PIB nominal (redução de 8,3 p.p.), da desvalorização cambial acumulada de 8,1% (redução de 1,3 p.p.), do superávit primário (redução de 0,8 p.p.), dos juros nominais apropriados (aumento de 4,6 p.p.) e da variação da paridade da cesta de moedas que integram a dívida externa líquida (aumento de 0,4 p.p.), informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Você Pode Gostar Também:

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que a DBGG – que compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 81,1% do PIB (R$7,0 trilhões) em novembro, reduzindo-se 1,1 p.p. do Produto Interno Bruto (PIB) no mês.

Resgates líquidos de dívida

Essa evolução decorreu basicamente dos resgates líquidos de dívida (redução de 1,0 p.p.), do crescimento do PIB nominal (redução de 0,8 p.p.), e da incorporação de juros nominais (aumento de 0,6 p.p.). No acumulado do ano, a redução de 7,5 p.p. na relação DBGG/PIB decorreu sobretudo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nominal (redução de 11,7 p.p.), dos resgates líquidos de dívida (redução de 1,4 p.p.), da incorporação de juros nominais (aumento de 5,1 p.p.) e da desvalorização cambial (aumento de 0,5 p.p.), conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (BCB).

Elasticidades da DLSP e da DBGG

Por fim, as elasticidades da DLSP e da DBGG se referem às variações na taxa de câmbio, na taxa de juros e nos índices de preços para o mês de novembro de 2021, define o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.

Entenda o fluxo da economia por meio de divulgações oficiais

É relevante que o cidadão acompanhe os dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil (BCB), visto que os fluxos nacionais e internacionais impactam diretamente na oferta e no consumo nacional, já que são diversos fatores que influenciam na taxa Selic que, por sua vez, eleva a inflação dos principais produtos consumidos pela população.

Sendo assim, é interessante conhecer esse fluxo, entender de forma sucinta o funcionamento básico da economia e a necessidade das medidas divulgadas pelo Banco Central do Brasil (BCB), considerando todos os fatores econômicos atuais.