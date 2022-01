Banco Central informa que 74 fintechs de crédito estão autorizadas a operar no país

As fintechs podem contribuir para a inclusão financeira e o barateamento do crédito, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.

Banco Central do Brasil informa que 74 fintechs de crédito estão autorizadas a operar no país

Existem dois tipos de fintechs: Sociedades de Crédito Direto (SCD) e Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP). Em pouco mais de três anos e meio, foram autorizadas 64 SCDs e 10 SEPs.

Autorizações ocorrem desde 2018

As fintechs de crédito têm seu funcionamento autorizado e regulamentado pelo Banco Central do Brasil (BCB) desde 2018. De acordo com dados oficiais, desde então, o que se tem visto é um crescimento desse tipo de empresa no país.

Dados do Banco Central do Brasil (BCB), fechados este mês de dezembro, revelam que 74 fintechs de crédito – divididas em duas categorias – já estão autorizadas a funcionar no Brasil, o que representa um fortalecimento relevante da oferta para o cliente final no cenário econômico atual.

Sociedades de Crédito Direto (SCD)

A maior parte, 64, são enquadradas como Sociedades de Crédito Direto (SCD) – realizam operações de crédito com recursos próprios e estão autorizadas a prestar serviços adicionais a outras instituições financeiras e não financeiras, como análise e cobrança de crédito para terceiros, emissão de moeda eletrônica e de cartão de crédito e revenda de seguros, informa a instituição em divulgação oficial.

Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP)

A segunda categoria – responsável pelas outras dez fintechs de crédito autorizadas pelo BC desde 2018 – são as Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP).

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que elas possibilitam transações tipo peer-to-peer lending, por meio das quais os recursos recebidos dos credores são direcionados diretamente aos devedores, após negociação em plataforma eletrônica. Na SEP, a exposição de um credor a um mesmo devedor está limitada em R$ 15 mil, limitação que não se aplica a credores considerados investidores qualificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A inovação e a diversificação no Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Com a crescente e constante digitalização dos serviços financeiros e da economia, a inovação e a diversificação das opções para os usuários do Sistema Financeiro Nacional (SFN) têm se tornado cada vez mais comuns.

Ações de incentivo à inovação empreendidas pelo Banco Central do Brasil (BCB)

A autorização das fintechs de crédito se insere nas ações de incentivo à inovação empreendidas pelo Banco Central do Brasil (BCB), da qual fazem parte, entre outros projetos, o Sandbox Regulatório e Open Banking, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.